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15:22, 12 августа 2021 года Орловщине выделят 5,9 млн рублей на бесплатные льготные лекарства Распоряжение Правительства РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.





Орловская область получит 5,9 млн рублей на закупку льготных лекарств, лечебного питания и медицинских изделий. Распоряжение об этом подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На бесплатную помощь вправе рассчитывать инвалиды, (в том числе участникам Великой Отечественной войны), дети-инвалиды, чернобыльцы. Сумма, на которую орловские льготники могут получить такую помощь – 929,8 рубля.





Артём Ежаков



