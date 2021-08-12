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15:40, 12 августа 2021 года Общественный транспорт Орла обзавелся первыми речевыми информаторами Механический голос, объявляющий остановки, можно услышать уже на нескольких маршрутах.





Орловские перевозчики начали выполнять условие заключенных соглашений. К 1 ноября 2021 года речевой информатор должен иметь каждый городской автобус, в противном случае подрядчику грозит разрыв соглашения.



Частично аппаратура установлена в маршрутках №47 и №60. Также ее имеют около половины автобусов №5 и №19. Всего речевыми информаторами оснащены 15 единиц транспорта.



Помимо объявления остановок, механический голос будет объявлять информационные сообщения.





Артём Ежаков



