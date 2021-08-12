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15:45, 12 августа 2021 года Орловцы смогут задать вопросы руководителю регионального пенсионного фонда Сегодня в 21:00 в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Анна Елисеева будет отвечать на вопросы жителей региона.





Орловцы смогут узнать, какую помощь назначают и как её получают мамы, которые находятся в трудной ситуации. Кроме того, будут говорить о разовой финансовой помощи к школе и условиях назначения новых ежемесячных выплат беременным и родителю, который в одиночку воспитывает ребенка. Ответят и на вопрос о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа.



Задать свой вопрос можно будет по телефону: 76-32-27. Звонки начнут принимать с момента начала программы – в 21:00.





Орловское Информбюро



