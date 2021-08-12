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16:30, 12 августа 2021 года Полицейский стал лучшим орловским донором Подполковник Вадим Тодрик сдает кровь на протяжении семи лет.





Подполковник Вадим Тодрик стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший донор России – 2021». Сегодня ему вручили диплом лидера. Полицейский сдает кровь уже семь лет.



Сотрудники областного УМВД регулярно становятся донорами. Вот и сегодня мобильная станция переливания крови приняла правоохранителей – 60 сотрудников полиции поделились порядка 30 литрами крови, – сообщили в управлении.



Фото УМВД России по Орловской области









Артём Ежаков



