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16:30, 12 августа 2021 года

Полицейский стал лучшим орловским донором

Подполковник Вадим Тодрик сдает кровь на протяжении семи лет.


Подполковник Вадим Тодрик стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший донор России – 2021». Сегодня ему вручили диплом лидера. Полицейский сдает кровь уже семь лет.

Сотрудники областного УМВД регулярно становятся донорами. Вот и сегодня мобильная станция переливания крови приняла правоохранителей – 60 сотрудников полиции поделились порядка 30 литрами крови, – сообщили в управлении.

Фото УМВД России по Орловской области




Артём Ежаков
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