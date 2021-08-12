четверг 12.08.2021 17:48:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:52, 12 августа 2021 года

Половина внебольничных пневмоний орловцев вызвана COVID-19

Общая заболеваемость коронавирусом в регионе повысилась на 11%.


В Орловской области за последние семь дней зарегистрировано 327 случаев внебольничной пневмонии. У 165 заболевших подтвердился COVID-19. У 28 пациентов воспаление легких протекает в тяжелой форме, у 137 – средняя тяжесть.

Чаще других диагноз «внебольничная пневмония» на прошлой неделе ставили орловцам в возрасте 65+ (46,1%), следом идут граждане в возрасте от 50 до 64 лет (27,9%), замыкают тройку жители региона, которым от 30 до 49 лет (21,2%). На долю орловцев в возрасте от 18 до 29 лет пришлось 4,8% случаев. Среди несовершеннолетних случаев заболевания не выявлено.

За последние семь дней общая заболеваемость коронавирусом повысилась на 11%. Рост распространения инфекции отмечен на 12 административных территориях региона. Наибольший – в Свердловском и Урицком районах (в 2,1 раза), в Болхове и Болховском районе (на 60%), в Орловском районе (на 26%) и Орле (на 20%).


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.