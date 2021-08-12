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16:52, 12 августа 2021 года Половина внебольничных пневмоний орловцев вызвана COVID-19 Общая заболеваемость коронавирусом в регионе повысилась на 11%.





В Орловской области за последние семь дней зарегистрировано 327 случаев внебольничной пневмонии. У 165 заболевших подтвердился COVID-19. У 28 пациентов воспаление легких протекает в тяжелой форме, у 137 – средняя тяжесть.



Чаще других диагноз «внебольничная пневмония» на прошлой неделе ставили орловцам в возрасте 65+ (46,1%), следом идут граждане в возрасте от 50 до 64 лет (27,9%), замыкают тройку жители региона, которым от 30 до 49 лет (21,2%). На долю орловцев в возрасте от 18 до 29 лет пришлось 4,8% случаев. Среди несовершеннолетних случаев заболевания не выявлено.



За последние семь дней общая заболеваемость коронавирусом повысилась на 11%. Рост распространения инфекции отмечен на 12 административных территориях региона. Наибольший – в Свердловском и Урицком районах (в 2,1 раза), в Болхове и Болховском районе (на 60%), в Орловском районе (на 26%) и Орле (на 20%).





Артём Ежаков



