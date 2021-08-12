четверг 12.08.2021 21:06:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:00, 12 августа 2021 года

Сосковский район отметил годовщину освобождения от захватчиков

Этому была посвящена большая праздничная программа.


Празднование Дня освобождения и Дня образования района началось с возложения цветов к мемориалу воинам-танкистам. Памятник с боевой машиной на пьедестале установили в 1989 году. Два года назад, в рамках программы «Народный бюджет», началась его реконструкция.

Подарок к празднику спортсменам всех возрастов - площадка для подготовки и сдачи норм ГТО. Через пару дней откроется небольшой детский игровой комплекс.

Традиционно в праздничный день для жителей устроили концерт. Более 40 местных жителей получили грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд. Два человека пополнили список почетных граждан Сосковского района.


Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.