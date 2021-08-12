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18:00, 12 августа 2021 года Сосковский район отметил годовщину освобождения от захватчиков Этому была посвящена большая праздничная программа.





Празднование Дня освобождения и Дня образования района началось с возложения цветов к мемориалу воинам-танкистам. Памятник с боевой машиной на пьедестале установили в 1989 году. Два года назад, в рамках программы «Народный бюджет», началась его реконструкция.



Подарок к празднику спортсменам всех возрастов - площадка для подготовки и сдачи норм ГТО. Через пару дней откроется небольшой детский игровой комплекс.



Традиционно в праздничный день для жителей устроили концерт. Более 40 местных жителей получили грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд. Два человека пополнили список почетных граждан Сосковского района.





Юлия Сабельникова



