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18:30, 12 августа 2021 года Заболеваемость орловских школьников COVID-19 выросла в два раза Речь идет о детях в возрасте от 7 до 14 лет.





В Орловской области за минувшие семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным отрезком в два раза выросла заболеваемость COVID-19 среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании оперативного штаба по коронавирусу.



В общей структуре заболевших дети составляют 10,5% (68 случаев).





Артём Ежаков



