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20:00, 12 августа 2021 года 19 человек вернулись на Орловщину с COVID-19 Двое заболели «индийским» штаммом коронавируса.





На минувшей неделе заболели 19 человек, прибывших в Орловскую область из других стран и регионов, – заявили сегодня во время заседания регионального оперативного штаба. 14 человек подцепили инфекцию в Крыму и Краснодарском крае, еще трое – в Турции, по одному – в Абхазии и Дагестане.



Среди инфицированных обнаружились двое, заболевшие «индийским» вариантом COVID-19. Таким образом, в регионе за все время наблюдения подтвердилось 25 случаев заражения «индийским» штаммом и 3 случая – «британским».





Артём Ежаков



