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21:20, 12 августа 2021 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Сегодня начались работы по подготовке к подключению новой кислородной станции в больнице имени Семашко. Готов ли регион к неблагоприятному сценарию? И где пройти ревакцинацию? Мы побывали в передвижном ФАПе.



- Шесть миллионов на полкилометра. Асфальт в переулке Фруктовом появится уже в сентябре.



- Двадцать два месяца - под гнётом фашистов. С какими успехами Сосковский район встретил 78-ю годовщину освобождения?



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