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Главная » Новости

9:29, 13 августа 2021 года

В августе орловцы могут трудоустроиться на ярмарках вакансий

Графики опубликованы областным правительством.


В Орловской области в августе проведут пять ярмарок вакансий.

Санаторий «Дубрава» уже провел свое мероприятие – после него осталось ещё 21 место. Предлагаются вакансии врача, медсестры, горничной, культорга, методиста, кухонного рабочего, повара, водителя, техника, слесаря-сантехника, уборщика и т.д. Телефоны для справок: 41-38-60 или 8 (960) 650-99-11.

Информацию об оставшихся пяти ярмарках вакансий в августе можно получить на региональном портале управления труда и занятости в разделе «Гражданам/Ярмарки вакансий/Ярмарки вакансий на текущий календарный месяц».


Артём Ежаков
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