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8:31, 13 августа 2021 года Орловцы могут уточнить вопросы поступления в колледжи и детского отдыха В регионе открыта «горячая линия».





В Орловской области открылась «горячая линия», посвященная вопросам поступления в колледжи и организации летнего детского отдыха. Разъяснения дает региональный департамент образования.



• Телефоны для вопросов по поступлению в учреждения СПО: +7 (4862) 59-85-41 и +7 (4862) 59-85-42;

• Телефоны для вопросов по организации летнего детского отдыха: +7 (4862) 59-85-38 и +7 (4862) 59-85-40.





Артём Ежаков



