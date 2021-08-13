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7:32, 13 августа 2021 года 1 сентября в Орле заработает центр детского допобразования Его создадут на базе областного Института развития образования.





В Орле 1 сентября откроется региональный модельный центр дополнительного образования детей, – сообщили в областном правительстве. Учреждение создадут на базе областного Института развития образования. Он необходим для эффективного взаимодействия по реализации различных учебных программ в сфере детского допобразования. С основными функциями нового центра можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



