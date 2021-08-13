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6:33, 13 августа 2021 года На Орловщине продолжается проект по повышению эффективности центров занятости Пилотной площадкой стал Мценский филиал. Власти приступили к его модернизации.





Повышение эффективности региональных служб занятости населения вошло в программу нацпроекта «Демография». Мценское отделение первым в области станет кадровым центром нового типа, в котором благодаря модернизации станет быстрее и проще решать проблемы трудоустройства.



По проекту планируется стандартизация всех филиалов службы занятости – в них хотят автоматизировать рабочие места, оснастить их согласно единому стандарту и внедрить аналогичные требования по организации труда, установить системы электронной очереди и аудиовизуального контроля и сделать территорию доступной для лиц с ограниченным здоровьем.



Что касается Мценского филиала, то здесь появятся новое оборудование, мебель, видеоконференцсвязь, контакт-центр и система обеспечения оценки качества услуг, а также в здании проведут капитальный ремонт. Подрядчик для составления проектно-сметной документации уже выбран. Также тут ведется устройство доступной среды для граждан с ОВЗ, поэтому центр заранее проконсультировался с местным отделением Всероссийского общества инвалидов, – сообщает сайт областного управления труда и занятости.





Артём Ежаков



