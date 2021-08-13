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5:35, 13 августа 2021 года

На Орловщине организуют обучение по профессиям WorldSkills

Навыки смогут получить 244 жителя региона.


Орловский техникум агротехнологий и транспорта организует обучение 244 орловцев по 163 профессиональным компетенциям WorldSkills. 36 из них могут быть освоены дистанционно, – сообщает сайт областного правительства.

Освоить новую профессии могут следующие категории граждан:

• Лица, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан;
• Лица от 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
• Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет, а также женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
Контактное лицо: Тихомирова Ольга Александровна – руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций Орловского техникума агротехнологий и транспорта. Телефон: 8 (909) 225-02-22.


Артём Ежаков
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