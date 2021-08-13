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9:00, 13 августа 2021 года Сегодня вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном районе Орла Мобильный прививочный пункт будет работать с 12:00 до 19:00.





В Железнодорожном районе Орла сегодня, 13 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»).



Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



