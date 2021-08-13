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9:43, 13 августа 2021 года Орловский автовокзал стал пунктом вакцинации от COVID-19 Прививку здесь могут сделать как жители города, так и приезжающие в областную столицу.





Автовокзал в Орле стал 33 объектом в регионе, где работают мобильные бригады медиков, вакцинирующих население от коронавируса. Прививку здесь могут сделать все – и жители областного центра, и те, кто приезжает в город. В доступе – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».



Полностью курс вакцинации прошли почти 148 тысяч орловцев.





Антон Киселёв



