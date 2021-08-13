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10:04, 13 августа 2021 года ЗАО «Орлэкс» официально признано банкротом Завершилась десятилетняя процедура по оформлению финансовой несостоятельности общества.





ЗАО «Орлэкс», банкротившееся с 2011 года, официально признано финансово несостоятельным, – сообщает «Коммерсант» со ссылкой на конкурсного управляющего общества Владислава Червякова. Требования кредиторов, которые «Орлэкс» не смог исполнить, отныне считаются погашенными – это 229,7 млн рублей.





Артём Ежаков



