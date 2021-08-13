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10:23, 13 августа 2021 года Персонал Орловского кукольного театра полностью вакцинировался от COVID-19 Учреждение получило статус «безопасной» от коронавируса организации.





В Орловском кукольном театре трудится 71 человек, из них 51 прошел курс вакцинации. Еще двое переболели недавно и имеют высокий уровень антител. У оставшихся 18 – противопоказания к прививке. Теперь у театра есть «Зеленый логотип», подтверждающий, что он – свободен от коронавируса и совершенно безопасен для посетителей.





Мария Семак



