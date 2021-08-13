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10:48, 13 августа 2021 года Осенью в Орле откроют три детских сада Все вместе они смогут принять около 300 малышей.





Этой осенью в Орле планируют сдать сразу три детских сада общей вместимостью порядка 300 мест, – заявил в социальных сетях мэр Парахин. Вчера градоначальник побывал на строящемся объекте на ул. Кузнецова – он уже готов на 65%. До конца недели рабочие закончат внутреннюю отделку и перейдут к благоустройству двора. К слову, детсад получил «девяносто седьмой» номер.



Сегодня мэр должен посетить с инспекцией стройку садика на ул. Планерная.



Фото со страницы Юрия Парахина в социальных сетях





Артём Ежаков



