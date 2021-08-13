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11:25, 13 августа 2021 года Под Орлом после столкновения с фурой погиб 74-летний водитель легковушки Смертельное ДТП произошло вчера утром в Покровском районе.





12 августа в 9:40 на 69 километре автодороги Орел – Тамбов погиб 74-летний водитель «Рено Флюенс». Как сообщает региональное УГИБДД, мужчина двигался со стороны Орла в сторону Ливен, и в один момент выехал на встречку, где столкнулся с фурой «Ивеко». Пассажирка французской иномарки – ровесница погибшего – получила травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы (2 несовершеннолетних), 1 погиб.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



