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11:43, 13 августа 2021 года 112 орловцев заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 403).



Накануне выписано 63 орловца (всего – 38 759). От последствий болезни скончалось 894 жителя региона (+3 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 22 277 (всего – 6 557 068), число выздоровевших – 19 368 (всего – 5 840 340). Общее число летальных исходов – 168 864 (+815 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



