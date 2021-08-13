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12:00, 13 августа 2021 года В Орле изучат обстоятельства смерти собак, найденных в смоляной яме Тела животных извлечены и направлены на экспертизу.





Орловское общественное объединение «Кот и Пес» опубликовало в социальных сетях фотографии и видеоролик, на которых в смоляной луже на ул. Автогрейдерной видны трупы нескольких собак. «Водоем», по словам активистов, находится за территорией одного из предприятий.



К расследованию подключились правоохранительные органы – они работали на месте ЧП. Тела собак уже извлечены из озера и направлены на ветеринарную экспертизу. Как заявили в УМВД, все обстоятельства происшедшего сейчас устанавливаются, в том числе и того, как смоляная яма образовалась на этом месте.



Фото орловского общественного объединения «Кот и Пес»





Артём Ежаков



