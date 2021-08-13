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12:14, 13 августа 2021 года

В Болхове в конце августа откроется «Сад-Городок»

Его благоустройство оценено в 50 миллионов рублей.


Работы в болховском «Саду-Городке» завершатся в конце августа, – сообщает сайт областного правительства. На благоустройство потребовалось 50 миллионов рублей.

Сад будет двухуровненым – первая часть обзаведется цветомузыкальным фонтаном, вторая – игровой детской зоной и сценой. Сад приобретет 80 новых деревьев, а в будущем – дорогу протяженностью от 600 до 700 метров. Для нее уже готовится проектно-сметная документация.

Финансирование Болхов получил благодаря призовому месту во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.




Артём Ежаков
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