У Мценска появился собственный бренд

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12:30, 13 августа 2021 года
У Мценска появился собственный брендЕго выбрали в рамках конкурса, посвященного 875-летию со дня первого упоминания города Мценска в Никоновской летописи.
В Мценске подвели итоги конкурса по выбору бренда города. Победителем стал Сергей Микунов – его вариант иллюстрации содержит изображение пчелы на фоне медовых сот, рисунки креста из хлебных снопов и мценского кружева, а также дату первого упоминания города в древнерусских летописях – 1146.
Автор получит в награду благодарность главы Мценска, а другие конкурсанты – сертификаты.
Фото правительства Орловской области
Артём Ежаков