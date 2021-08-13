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12:30, 13 августа 2021 года У Мценска появился собственный бренд Его выбрали в рамках конкурса, посвященного 875-летию со дня первого упоминания города Мценска в Никоновской летописи.





В Мценске подвели итоги конкурса по выбору бренда города. Победителем стал Сергей Микунов – его вариант иллюстрации содержит изображение пчелы на фоне медовых сот, рисунки креста из хлебных снопов и мценского кружева, а также дату первого упоминания города в древнерусских летописях – 1146.



Автор получит в награду благодарность главы Мценска, а другие конкурсанты – сертификаты.



Фото правительства Орловской области









Артём Ежаков



