Четверо пострадали в столкновении отечественных легковушек в Орловской области

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13:08, 13 августа 2021 года
Четверо пострадали в столкновении отечественных легковушек в Орловской областиСреди получивших травмы – пятилетняя девочка.
Накануне около четырех часов дня на 5-м километре автодороги Колпна – Моховое лоб в лоб столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114. Пострадали оба водителя и две пассажирки в одной из легковушек, в том числе пятилетняя девочка.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы (2 несовершеннолетних), 1 погиб.
Фото УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков