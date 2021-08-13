В Новосиле «Нива» без водителя сбила 4-летнего мальчика

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13:45, 13 августа 2021 года
В Новосиле «Нива» без водителя сбила 4-летнего мальчикаРебенку потребовалась госпитализация.
Накануне в 19:20 в районе д. 2 по ул. Пионерская в Новосиле 40-летний водитель «Нивы» не обезопасил машину от возможности самопроизвольного движения, и катящий внедорожник сбил 4-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы (2 несовершеннолетних), 1 погиб.
Фото УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков