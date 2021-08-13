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13:45, 13 августа 2021 года В Новосиле «Нива» без водителя сбила 4-летнего мальчика Ребенку потребовалась госпитализация.





Накануне в 19:20 в районе д. 2 по ул. Пионерская в Новосиле 40-летний водитель «Нивы» не обезопасил машину от возможности самопроизвольного движения, и катящий внедорожник сбил 4-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы (2 несовершеннолетних), 1 погиб.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



