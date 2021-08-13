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14:15, 13 августа 2021 года

В Орле прошел всероссийский турнир по шашкам

Он был посвящен памяти Сергея Овечкина – тренера, который стоял у истоков развития вида спорта в регионе.


Официальная история шашек в Орле началась в 1994 году, когда открылась шахматно-шашечная школа. В этом же году в наш город приехал тренер Сергей Овечкин. Под его руководством в нашем регионе начали расти первые спортсмены.

За 27 лет существования школы в ней выросло немало опытных и титулованных спортсменов. Один из них – Никита Волков. Неоднократный призер мировых и европейских турниров хочет связать свою профессию со сферой IT, но об игре забывать не собирается.
Никита Волков, шестикратный победитель Первенства мира по шашкам: «Мышление они очень сильно развивают, постоянно получается что-то новое. Они помогают тебе решать жизненные какие-то задачи. Шашки – они как образование. Чем больше у тебя образований, тем больше способов решить задачу».



Анастасия Дорохова
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