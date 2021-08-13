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14:33, 13 августа 2021 года

Нуждающиеся орловцы получили помощь от священнослужителей

В отделе социального служения и благотворительности, расположенном на территории храма Смоленской иконы Божией Матери, уже традиционно в преддверии нового учебного года помогают многодетным и малоимущим семьям собрать детей в школу.


Отдел свою деятельность ведет уже 5 лет. За это время с помощью пожертвований неравнодушных и волонтеров сотни нуждающихся получили помощь: одежду, продукты, средства детской гигиены. Перед первым сентября востребована школьная форма, спортивные костюмы и канцтовары.

Обратиться сюда может любой желающий. Подробнее о том, как получить помощь, можно узнать в группе «Помощь Миру» в социальных сетях, или посетить храм Смоленской иконы Божией Матери, расположенный на улице Нормандия-Неман, д. 27, и пообщаться с руководителем отдела – иереем Олегом Анохиным
Олег Анохин, председатель отдела социального служения и благотворительности Орловской епархии: «У нас такая мечта есть, создать что-то более глобальное. Это может быть социальный магазин для нуждающихся, где были бы примерочные кабинки и все необходимые для помощи на более высоком уровне».



Юлия Опанасюк
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