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15:02, 13 августа 2021 года Завтра у православных христиан начинается Успенский Пост По строгости его можно сравнить с Великим Постом.





14 августа у православных христиан начинается Успенский Пост. В течение двух недель во всех храмах будут читаться специальные молитвы Пресвятой Богородице. Завершится Пост в день Успения Святой Девы Марии. Завтрашний день в народе считается моментом окончанием лета. И называется – Медовый Спас. Пасечники заламывают в ульях первые медовые соты и освящают свой первый сбор в церкви.





Мария Семак



