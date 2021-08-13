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15:08, 13 августа 2021 года Сегодня днем в Орле встали троллейбусы Затруднение произошло в Советском районе.





В городской администрации рассказали, что причиной затора стал обрыв троллейбусных проводов. Их зацепил автокран, проезжавший через перекрёсток улиц Пионерской и Октябрьской. В настоящее время авария уже устранена.





Орловское Информбюро



