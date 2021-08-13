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15:39, 13 августа 2021 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Сегодня утром в Орле остановились троллейбусы. Что стало причиной?



- Теперь владеть гражданским оружием с 18 лет могут только те, кто проходит службу в армии, занимается промыслом или спортом. Остальным теперь придется ждать до 21-ого года.



- Чуть более легкая «дорога в школу». Сегодня орловская Епархия передала многодетным семьям школьную форму.



- В Орле прошел всероссийский турнир по шашкам, посвященный памяти Сергея Овечкина – первого тренера, который начал развивать шашки в областной столице и воспитал 14 чемпионов мира.





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