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15:39, 13 августа 2021 года
Коротко о главном"Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".
- Сегодня утром в Орле остановились троллейбусы. Что стало причиной?
- Теперь владеть гражданским оружием с 18 лет могут только те, кто проходит службу в армии, занимается промыслом или спортом. Остальным теперь придется ждать до 21-ого года.
- Чуть более легкая «дорога в школу». Сегодня орловская Епархия передала многодетным семьям школьную форму.
- В Орле прошел всероссийский турнир по шашкам, посвященный памяти Сергея Овечкина – первого тренера, который начал развивать шашки в областной столице и воспитал 14 чемпионов мира.
Вести-Орёл