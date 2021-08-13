Орловцы могут провести выходные на конных бегах

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16:00, 13 августа 2021 года
Орловцы могут провести выходные на конных бегахСоревнования пройдут 14 и 15 августа на Орловском ипподроме.
В предстоящие выходные Орловский ипподром примет соревнования по конному бегу. 14 августа в рамках III этапа Кубка «Наследие России» будут состязаться лошади орловской породы, а 15 августа разыграют Главные призы сезона 2021 для четырехлетних лошадей рысистых пород сезона 2021 года Большой Орловский «Дерби». Также будут разыграны традиционные призы: «Талантливого», «Гибрида» и «Элиты.
Вход свободный, мероприятия начнутся в 12:00. Адрес ипподрома: г. Орел, ул. Высковольтная, 6.
Артём Ежаков