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16:00, 13 августа 2021 года Орловцы могут провести выходные на конных бегах Соревнования пройдут 14 и 15 августа на Орловском ипподроме.





В предстоящие выходные Орловский ипподром примет соревнования по конному бегу. 14 августа в рамках III этапа Кубка «Наследие России» будут состязаться лошади орловской породы, а 15 августа разыграют Главные призы сезона 2021 для четырехлетних лошадей рысистых пород сезона 2021 года Большой Орловский «Дерби». Также будут разыграны традиционные призы: «Талантливого», «Гибрида» и «Элиты.



Вход свободный, мероприятия начнутся в 12:00. Адрес ипподрома: г. Орел, ул. Высковольтная, 6.





Артём Ежаков



