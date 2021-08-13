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16:55, 13 августа 2021 года

Благоустройство парка в Малоархангельске может завершиться раньше срока

О ходе работ рассказал в социальных сетях губернатор Клычков.


В Малоархангельске продолжается благоустройство парка. Нужное для этого финансирование город получил благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Срок сдачи объекта – 30 сентября, но губернатор Клычков заявил, что работы могут завершиться и раньше. По словам главы региона, кое-что подрядчику все же придется переделать, но это не отразиться на сроках, указанных в контракте.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сложно назвать это просто парком: здесь планируется создать целый комплекс, где можно посидеть на берегу водоема, прогуляться по аллее, провести свадьбу или послушать концерт. Место получится очень функциональным. Из технических нюансов – сейчас строители ведут установку арт-объектов, сцены и освещения, качелей».
Фото со страницы Андрея Клычкова в ВК


Артём Ежаков
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