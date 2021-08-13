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19:00, 13 августа 2021 года
«Молодежка ОНФ» провела «Зарядку с Чемпионом»Проект в преддверии Дня физкультурника состоялся на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
В качестве «учителя» выступил Евгений Харин – призер Чемпионата России по легкой атлетике. Будучи действующим спортсменом, Евгений Харин еще и тренер. Он хорошо знает, как ввести малышей в спорт.
Опытный спортсмен рассказал юным орловцам о важности бега и провел краткий спортивный урок. Он включил в себя несколько эстафет. Каждый раз наставник предлагал добежать до фишек разных цветов. Задания помогли ребятам не только приложить свою энергию, но и развить внимательность и скорость мысли. И, судя по эмоциям, уроком с чемпионом остались довольны все.
Евгений Харин, призёр Чемпионата России по лёгкой атлетике: «Для детей такого возраста нужно уделять хоть чуть-чуть внимания каждому. если на одного смотришь, на другого вообще не смотришь, он будет заниматься чем захочет. а когда к каждому обратился, тогда будет командная у них работа и все будут заинтересованы».
Анастасия Дорохова