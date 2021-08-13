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17:58, 13 августа 2021 года В Орле стартовала традиционная акция «Дорога в школу» Дети из многодетных семей получили наборы с канцтоварами, а заодно интересно провели в время в Детском парке.





Акция «Дорога в школу» проходит почти 30 лет. И сбор благотворительной помощи для школьников продолжается на ул. Ленина, 23 в Управление социальной поддержки населения физической культуры и спорта Администрации г. Орла



По данным Орелстата в этом году, чтобы собрать первоклассника в школу без помощи, родителям придется выложить круглую сумму. Только на канцтовары почти пять тысяч. Форма и другая одежда для школы обойдется родителям мальчиков в 15 тысяч. На девочек придется потратить на 5 тысяч больше.





Татьяна Тимохина



