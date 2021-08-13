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18:15, 13 августа 2021 года Проект достройки «Титаника» передан на прохождение госэкспертизы Об этом сегодня на заседании комитета облсовета по здравоохранению рассказал главный врач областной клинической больницы Вадим Мурадян.





По информации главного врача областной клинической больницы Вадима Мурадяна, разработка сметной документации обошлась бюджету в 9 миллионов рублей. Также при обсуждении вопроса, было обозначено, что у медцентра в распоряжении будет и вертолёт. Но не собственный, услуги санитарной авиации будут предоставляться на договорной основе.



Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «По информации правительства в проекте бюджета на 2022,2023,2024 года деньги для Орловской области заложены. Насколько мне известно, после получения положительного заключения экспертизы - в сентябре - решение будет принято».





Анастасия Дорохова



