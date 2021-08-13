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18:17, 13 августа 2021 года Орловские школы сдают экзамен на готовность принять учеников Специальная комиссия проверяет пожарную безопасность, работу камер видеонаблюдения, запасные выходы и многое другое.





Комиссия по надзорной деятельности и профилактической работе в составе сотрудников МЧС, ГИБДД и Росгвардии, перед новым учебным годом проверяет все учебные заведения. Особое внимание уделяют вопросам противопожарной защиты. Проверяют схему эвакуации, наличие огнетушителей, исправность систем автоматической противопожарной защиты, возможность подъезда пожарной техники.



Часть комиссии занимается практическими делами: проверяет огнетушители, пожарные щиты, запасные выходы, а вторая в это время, занимается подготовленными школой документами, которые сопровождают все направления по обеспечению безопасности школьников и педагогов.



Каждый день комиссия проверяет до 10 объектов. Готовность к новому учебному году оценивается беспристрастно, дается время на устранение недостатков. К 1 сентября все школы Орла и области должны получить паспорта готовности.





Эва Стасюлевич



