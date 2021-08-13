пятница 13.08.2021 18:35:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:17, 13 августа 2021 года

Орловские школы сдают экзамен на готовность принять учеников

Специальная комиссия проверяет пожарную безопасность, работу камер видеонаблюдения, запасные выходы и многое другое.


Комиссия по надзорной деятельности и профилактической работе в составе сотрудников МЧС, ГИБДД и Росгвардии, перед новым учебным годом проверяет все учебные заведения. Особое внимание уделяют вопросам противопожарной защиты. Проверяют схему эвакуации, наличие огнетушителей, исправность систем автоматической противопожарной защиты, возможность подъезда пожарной техники.

Часть комиссии занимается практическими делами: проверяет огнетушители, пожарные щиты, запасные выходы, а вторая в это время, занимается подготовленными школой документами, которые сопровождают все направления по обеспечению безопасности школьников и педагогов.

Каждый день комиссия проверяет до 10 объектов. Готовность к новому учебному году оценивается беспристрастно, дается время на устранение недостатков. К 1 сентября все школы Орла и области должны получить паспорта готовности.


Эва Стасюлевич
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.