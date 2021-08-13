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21:20, 13 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- «Титанику» - попутного ветра. И вертолет. Проект достройки медцентра ожидает госэкспертизу.



- Проверят всё и выдадут паспорт. Сегодня мы побывали на приёмке школы.



- По славянским традициям в пятницу 13-го. Сколько влюбленных сегодня встретил орловский ЗАГС?



- На «Зарядку с чемпионом» становись! Советы от профессионалов, как ввести детей в спорт.



- С праздником, шаблыкинцы! В 78-ю годовщину освобождения района вспоминал своих героев.



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