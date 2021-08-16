Главная » Новости



9:09, 16 августа 2021 года Орловская студентка разработает препарат против болезни коров Учащаяся ОГАУ Клавдия Скребнева получит двухлетнее финансирование своего проекта благодаря победе в программе «УМНИК-Архипелаг».





Студентка факультета биотехнологии и ветеринарной медицины ОГАУ Клавдия Скребнева победила в программе «УМНИК-Архипелаг» и теперь получит двухлетнее финансирование на создание нового препарата и способа лечения коров с поражением дистального отдела конечностей.



В работе студентка будет сотрудничать с региональным управлением ветеринарии. Руководителем выступит доцент кафедры анатомии, физиологии и хирургии Владимир Комаров.



Фото правительства Орловской области





Артём Ежаков



