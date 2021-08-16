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8:16, 16 августа 2021 года За три месяца на Орловщине выявили 31 поддельную купюру Больше половины фальшивок – банкноты номиналом в 5 тысяч рублей.





В Орловской области в апреле-июне банки выявили 31 фальшивую купюру. 19 из них были номиналом в 5 тысяч рублей, 7 банкнот имели «ценность» в тысячу рублей, оставшиеся 5 – в две тысячи, – заявили в Центробанке.





Артём Ежаков



