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12:17, 15 августа 2021 года На Орловщине сирота смог отпраздновать новоселье с помощью прокуратуры Должанское районное ведомство через суд добилось от местных чиновников покупки квартиры для молодого человека.





Прокуратура Должанского района Орловской области через суд добилась от местной администрации выделения сироте благоустроенной квартиры в райцентре, – сообщили в ведомстве. Так как житель села Кривцово-Плота с 2013 года находился в списке нуждающихся в жилплощади из-за отсутствия родительского попечения, то в 18 лет он должен был получить бесплатную квартиру. Всего этого сделано не было.





Артём Ежаков



