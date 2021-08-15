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11:19, 15 августа 2021 года В Орле на 30% увеличились доходы бюджета По итогам 7 месяцев 2021 года на территории областной столицы выросли поступления налогов и сборов.





В Орле за январь-июль текущего года на 30% увеличились налоговые поступления в городской бюджет. К примеру, в консолидированный бюджет РФ было перечислено свыше 12 млрд. рублей налогов и сборов, что на 130,5% к аналогичному периоду прошлого года. Объем всех поступлений увеличился более чем на 2,8 млрд. рублей.



В федеральный бюджет Орел собрал свыше 3,4 млрд. рублей – на 42,7% больше, чем год назад. Основной рост сложился по НДС, платежи которого возросли на треть и превысили 2,6 млрд. рублей.



Заметно увеличились поступления в территориальный бюджет – они составили более 8,5 млрд. рублей (+26%). В городской бюджет за отчетный период собрано свыше 1,1 млрд рублей – на 19,2% больше. Об этом сообщили в налоговой службе областной столицы.





Артём Ежаков



