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7:20, 15 августа 2021 года 15 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском районе Орла Мобильный прививочный пункт будет работать с 9:00 до 16:00.





В Советском районе Орла сегодня, 15 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 9:00 до 16:00 по адресу: ул. Тургенева, д.43 (ТЦ «Водолей»).



Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



