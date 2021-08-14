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7:21, 14 августа 2021 года 14 августа вакцинация от COVID-19 организована в Северном и Заводском районах Орла Мобильный прививочный пункт будет работать с 9:00 до 16:00.





В Северном и Заводском районах Орла сегодня, 14 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала).



Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



