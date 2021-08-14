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8:22, 14 августа 2021 года Департамент образования Орловской области полностью вакцинировался от COVID-19 Статистику прививочной кампании в образовательной сфере озвучили на сегодняшнем заседании оперштаба по коронавирусу.





Департамент образования Орловской области полностью завершил иммунизацию – против COVID-19 привито 39 человек и еще 11 имеют высокий титр антител.



Также к прививочной кампании присоединилось 11 617 работников сферы образования, или 50,9% от общего числа сотрудников.

Коронавирус не смог омрачить детский летний отдых – в лагерях не выявлено ни одного случая заболевания.





Артём Ежаков



