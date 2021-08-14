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Главная » Новости

9:23, 14 августа 2021 года

В 2021 году свыше 2,7 тыс. орловских семей воспользовалось маткапиталом

Наиболее популярный вариант трат – улучшение жилищных условий – выдано 2 082 сертификата.


За 7 месяцев текущего года в Орловской области выдано более 2,7 тыс. сертификатов об использовании материнского капитала. 2 082 семьи решили использовать его на жильё, 124 раза родители оплатили этими средствами обучение детей, 577 семей оформили ежемесячную выплату с рождением второго ребенка, и всего 6 раз деньги использовались на накопительную часть пенсии матери.

Сейчас размер семейного капитала составляет 483 881 рублей на первого ребёнка, а при рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал увеличится на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года, а с 2020 года появился или появится второй ребенок, общая сумма маткапитала составит 639 431 рублей.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать и в интернете – на Госуслугах или сайте ПФР.


Артём Ежаков
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