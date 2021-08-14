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10:24, 14 августа 2021 года

Более 97% орловских соцработников имеют иммунитет к COVID-19

В регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса.


Свыше 97% работников сферы социального обслуживания в Орловской области имеют антитела к COVID-19. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба.

«Всего в регионе 4 856 сотрудников бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания. 97% из них имеют иммунную защиту от COVID-19: 994 человека имеют антитела, 304 человека имеют диагноз COVID-19, поставленный после 1 марта текущего года, 338 человек имеют подтвержденный медицинский отвод и 3 212 сотрудников вакцинировано», – рассказала замглавы областного департамента соцзащиты Екатерина Данилевская.

Прививочный курс полностью прошли 2 144 надомных подопечных департамента и 1 472 постояльца подведомственных стационаров. Еще 322 человека хотят вакцинироваться в ближайшее время.

Добринский психоневрологический интернат и Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками продолжают работать в закрытом режиме.


Артём Ежаков
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