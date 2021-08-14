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11:51, 14 августа 2021 года В Орловской области растет количество зарегистрированных случаев коронавируса За минувшие сутки выявлено 115 новых носителей COVID-19. Трое скончались.





на 14 августа, в Орловской области выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 518). По опубликованным данным портала Стопкоронавирус.рф , в Орловской областиновых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего –). Накануне выписано 67 выздоровевших (всего – 38 826). От последствий болезни скончалось 897 жителей региона (3 новых летальных исхода за сутки).

Суточная заболеваемость в России – 22 144 (всего – 6 579 212), число выздоровевших – 19 550 (всего – 5 867 890). Общее число летальных исходов – 169 683 (+819 случаев за сутки). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



