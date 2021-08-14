В общественных местах Орла совершено 279 краж личных вещей

С января по июль 2021 года в Орле зарегистрировано 279 краж личного имущества граждан в общественных местах, по которым возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что в конце июля в УМВД России по г. Орлу обратилась женщина с заявлением о том, что на территории медицинского учреждения в Советском районе, неизвестный похитил у неё кошелёк с 4000 рублей. Подозреваемый был установлен в результате оперативно-розыскных действий. Им оказался 39-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не оставлять свое имущество без присмотра.