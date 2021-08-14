Сегодня в России отмечается День физкультурника

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12:32, 14 августа 2021 года
Сегодня в России отмечается День физкультурникаДень физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Работников и ветеранов физической культуры и спорта поздравил Орловский областной Совет народных депутатов.
Этот праздник объединяет не только профессиональных спортсменов и тренеров, но и всех работников данной сферы, деятелей физкультурных движений и просто любителей физической культуры, говорится в поздравлении.
Мы искренне верим, что спортивная жизнь Орловщины будет успешно развиваться, а наши земляки ещё не раз заявят о себе яркими победами!
Желаем вам крепкого здоровья, спортивного долголетия, покорения новых вершин и, конечно же, только побед!
Фото пресс-службы областного Совета.
Орловское Информбюро