Сегодня в России отмечается День физкультурника

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Работников и ветеранов физической культуры и спорта поздравил Орловский областной Совет народных депутатов.

Этот праздник объединяет не только профессиональных спортсменов и тренеров, но и всех работников данной сферы, деятелей физкультурных движений и просто любителей физической культуры, говорится в поздравлении.

Мы искренне верим, что спортивная жизнь Орловщины будет успешно развиваться, а наши земляки ещё не раз заявят о себе яркими победами!

Желаем вам крепкого здоровья, спортивного долголетия, покорения новых вершин и, конечно же, только побед!



Фото пресс-службы областного Совета.

